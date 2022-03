Mediul de afaceri a primit finantare de peste 1 miliard de lei, prin IMM Invest si Agro IMM Invest

Ministerul Finantelor, prin FNGCIMM, a aprobat mai mult de 2.016 garantii, in valoare de peste 1 miliard de lei, pentru credite in valoare de 1.219.051.695 lei, in prima luna de la lansarea programului guvernamental care sprijina si incurajeaza investitiile in economia romaneasca, potrivit unui comunicat al institutiei.Programul IMM Invest Romania ramane cel mai accesat program guvernamental dedicat mediului antreprenorial. Intr-o luna au fost acordate 1.649 de garantii in valoare de peste ... citeste toata stirea