Ministerul Energiei lucreaza la legislatia care va permite instalarea de turbine eoliene in Marea Neagra

Ministerul Energiei lucreaza in prezent la legislatia care va permite instalarea de turbine eoliene pe mare (offshore), tinta fiind ca Romania sa fie pionier in acest sector in Marea Neagra, a declarat, marti, George Niculescu, secretar de stat in Ministerul Energiei, in cadrul unui eveniment care a avut loc la Copenhaga."Pentru sectorul energetic, avem din Planul National de Redresare si Rezilienta peste 1,5 miliarde de euro. Pe 31 martie am lansat call-ul pentru proiecte in valoare de 460 ... citeste toata stirea