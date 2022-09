Ministerul Energiei va lansa call-uri de proiecte prin PNRR pentru producerea de baterii electrice si panouri solare

Ministerul Energiei va lansa in acest an call-uri de proiecte prin Planul National de Redresare si Rezilienta, prin care firmele pot accesa bani pentru productia de baterii electrice si panouri solare, a anuntat, miercuri, 28 septembrie, ministrul de resort, Virgil Popescu. El a participat la U.S. - Romania Economic Forum, organizat de AmCham."Pe PNRR a fost modificata intreaga aplicatie de depunere de proiecte pentru a fi incurajate companiile care aplica pentru energia regenerabila, in ... citeste toata stirea