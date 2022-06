Nivelurile actuale de CO2 din atmosfera Terrei, nemaiintalnite

Nivelurile de dioxid de carbon din atmosfera Terrei au crescut pana la valori care sunt cu peste 50% mai mari decat cele din perioadele preindustriale ale civilizatiei umane, au anuntat recent oamenii de stiinta de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) din Statele Unite, informeaza DPA.Dioxidul de carbon a atins un varf de 421 de parti per milion (ppm) in luna mai, "impingand si mai mult atmosfera Terrei intr-un teritoriu ce nu a mai ... citeste toata stirea