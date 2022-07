Noi dosare aprobate in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice pentru persoane fizice, publicate

O noua lista cu dosare aprobate in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice pentru persoane fizice a fost publicata, marti, 12 iulie, de Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).Noua lista cuprinde 775 de persoane fizice aprobate in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice - sesiunea 2021."Pana la aceasta data au fost aprobate 2.519 cereri de finantare. In continuare, vom depune toate eforturile pentru evaluarea si publicarea dosarelor beneficiarilor intr-un ritm accelerat", ... citeste toata stirea