Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a scazut in luna mai cu 19% fata de perioada similara din 2022, iar in primele cinci luni ale anului scaderea a fost de 24,5%, arata datele Institutului Naional de Statistic[ . In luna mai au fost emise 3449 autorizatii, iar in perioada ianuarie-mai 14122 de autorizatii.In primele cinci luni din 2023 au fost raportate scaderi in toate regiunile de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (-1007 autorizatii), Nord-Vest (-792), Sud-Muntenia ... citeste toata stirea