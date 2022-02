Numarul de insolvente, suspendari, dizolvari si radieri de companii a crescut in 2021 fata de anul anterior, insa a ramas sub nivelul pre-pandemie din 2019, potrivit ultimei editii a raportului KeysFin Macro Update.Cu toate acestea, numarul de companii nou-infiintate a atins un nivel record in anul 2021, cele mai multe fiind consemnate in agricultura, energie&gaze si IT&C, arata raportul.In anul 2021, inmatricularile de companii au inregistrat cel mai ridicat nivel din istorie, respectiv ... citeste toata stirea