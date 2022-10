Numarul firmelor aflate in dificultate a crescut cu peste 30.000 in ultimii doi ani

Numarul firmelor aflate in dificultate financiara a crescut cu peste 30.000 in ultimii doi ani, cele mai mari probleme fiind inregistrate in comert, distributie si constructii, arata o analiza Sierra Quadrant, realizata pe baza datelor oficiale de la Registrul Comertului. 83.200 de afaceri se aflau la inceputul acestei toamne in insolventa, in proceduri de radiere, dizolvare sau suspendare a activitatii, un semnal extrem de puternic privind efectele inflatiei si scaderii consumului pentru ... citeste toata stirea