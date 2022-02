Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut anul trecut cu 43%

Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in 2021, cu 43,8%, comparativ cu perioada similara din 2020, la 5.871 de unitati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele 5.871 de societati noi aveau un capital social subscris in suma totala de 47,941 milioane de dolari, cu 85,1% mai mare fata de cel al firmelor inmatriculate in 2020.In decembrie 2021, au fost inmatriculate 587 de societati cu participare straina ... citeste toata stirea