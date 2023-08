Numarul firmelor dizolvate a atins, in prima jumatate a anului, un nivel record al ultimilor 15 ani, de peste 19.400 de afaceri, in crestere cu 18,2% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unei analize realizate de o companie specializata in administrare si lichidare.Totodata, numarul firmelor in dificultate, aflate in diverse stadii de insolventa, radiere, suspendare a activitatii sau dizolvate, a depasit 64.000, de asemenea un record al ultimilor 4 ani."Cresterea preturilor, ... citeste toata stirea