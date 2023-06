Numarul prosumatorilor din tara noastra este in continua crestere, la finele lunii aprilie 2023 fiind inregistrati 63.162 prosumatori, care detineau o capacitate de productie de energie din surse regenerabile de 753 MW putere instalata, a declarat, pentru Agerpres, presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei, George Niculescu. Reamintim ca prosumatori sunt acele persoane care produc energie din surse regenerabile pentru consum propriu, iar excedentul il livreaza in ... citeste toata stirea