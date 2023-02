Numarul prosumatorilor din Romania racordati la reteaua de distributie a ajuns la 40.171, la 1 ianuarie

Numarul de prosumatori detinatori ai unei capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile de 423 MW putere instalata totala, racordati la reteaua de distributie era, la 1 ianuarie 2023, de 40.171, arata datele centralizate de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Reamintim faptul c[ prosumatori sunt acele persoane care produc energie din surse regenerabile, iar surplusul pe care il obtin il livreaza in reteaua nationala.O analiza a evolutiei ... citeste toata stirea