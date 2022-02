O delegatie a UE s-a deplasat in Azerbaidjan pentru a obtine o suplimentare a livrarilor de gaze

O delegatie a Uniunii Europene s-a aflat vineri, 4 februarie, in Azerbaidjan, in cadrul eforturilor europenilor de diversificare accelerata a surselor de aprovizionare si de reducere a dependentei de gaz rusesc, in contextul tensiunilor dintre Moscova si Occident, transmite AFP.'Doresc sa multumesc Azerbaidjanului pentru eforturile sale de a creste livrarile de gaz spre Uniunea Europeana via Coridorul Sudic de Gaze (Southern Gas Corridor, SGC). Azerbaidjanul a raspuns la apel, confirmandu-si ... citeste toata stirea