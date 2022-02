Pana in 25 februarie, valorile de radioactivitate in aer inregistrate pe teritoriul Romaniei erau normale

Valorile de radioactivitate in aer inregistrate pe teritoriul Romaniei erau, pana in 25 februarie, normale si corespundeau nivelului fondului natural de radiatii, informeaza reprezentantii Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN)."Ca urmare a informatiilor aparute pe pagina de internet a Autoritatii de Reglementare si Control din Ucraina (State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine), cu privire la cresterea nivelului de radiatii pe amplasamentul Centralei ... citeste toata stirea