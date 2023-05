Romania se afla astazi pe punctul de a trece de la o tara de emigranti la una de imigranti, potrivit The Economist, citat de Business Magazin.In timp ce tara se confrunta cu o lipsa grava de forta de munca, multi romani inca emigreaza pentru un salariu mai bun, populatia de origine straina a Romaniei creste, vin tot mai multi muncitori din Asia. In 2017, Romania avea o cota de 3.000 de permise pe an pentru lucratorii din afara UE. Cota crescuse la 100.000 anul trecut, dar multe permise au ... citeste toata stirea