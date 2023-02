Pe masura ce magazinele si furnizorii vor transfera costurile, vor apare noi majorari de preturi

Cumparatorii din intreaga lume vor plati mai mult pentru alimente in acest an comparativ cu anul trecut, potrivit retailerilor, firmelor de bunuri de consum si investitorilor, exceptand situatia in care preturile materiilor prime vor scadea sau tendinta de tranzitie la marcile proprii ale magazinelor, mai ieftine, se va accelera, transmite Reuters.De mai mult de un an, retailerii si producatorii bunuri de consum sunt blocati in negocieri dure cu privire la preturi, frictiunile incepand in ... citeste toata stirea