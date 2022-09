Persoanele fizice pot investi din septembrie in titluri de stat Tezaur si Fidelis

Ministerul Finantelor lanseaza de joi, 1 septembrie, noi emisiuni de titluri de stat destinate exclusiv populatiei prin intermediul Programelor Tezaur si Fidelis.In cazul Programului Tezaur dobanzile anuale oferite sunt de 7,75% pentru scadenta de 1 an si de 7,90% pentru scadenta de 2 ani. Titlurile de stat sunt emise in forma dematerializata, au valoare nominala de 1 leu, iar dobanda anuala este platita la termenele prevazute in prospectul de emisiune. Titlurile de stat emise in cadrul ... citeste toata stirea