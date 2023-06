Peste 2,1 milioane de innoptari au fost achitate cu voucherele de vacanta, in ultimii cinci ani, potrivit unui sondaj realizat de o platforma hoteliera online, dat publicitatii miercuri, 7 iunie. Numai in primele cinci luni ale acestui an, au fost deja inregistrate 337.336 de innoptari platite cu tichete, in crestere de trei ori in comparatie cu aceeasi perioada din 2022."Voucherele de vacanta sunt implementate pe piata din Romania de cinci ani, aceasta strategie fiind aplicata si de alte ... citeste toata stirea