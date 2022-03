Peste 300 de locuri de munca sunt la dispozitia satmarenilor la Agro Expo Satu Mare

Companii de renume din Romania vor recruta forta de munca la sfarsitul acestei saptamani in cadrul evenimentului organizat de Expo Industry Satu Mare in parteneriat cu cei de la Camera de Comert si Industrie Satu Mare, in incinta Cinema One Laserplex de la AuShopping.Asadar, in perioada 1-2 aprilie Satu Mare gazduieste cea de-a doua editie a Expo Jobs, atat pentru angajatori, cat si pentru cei care se afla in cautarea unui loc de munca. Astfel, timp de doua zile in jur de 20 de companii vor ... citeste toata stirea