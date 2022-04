Peste 72.000 de locuinte au fost finalizate in Romania anul trecut

Livrarile de locuinte pe parcursul anului 2021 au stabilit un record absolut al pietei rezidentiale de dupa 1989, in conditiile in care 72.522 de locuinte au fost finalizate la nivel national, in crestere cu 7% fata de volumul inregistrat in 2020, potrivit unei analize a companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox. Analiza a fost realizata pe baza datelor preliminare colectate din buletinele statistice judetene publicate de Institutul National de Statistica.In perioada ... citeste toata stirea