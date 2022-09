Piata auto din Romania, in scadere cu 22,5% in luna august

Inmatricularile de autovehicule au scazut cu 22,5%, in Romania, la nivelul lunii august din acest an, fata de perioada similara din 2021, marja in care, insa, autoturismele noi au inregistrat un salt de 5,2%, reiese din analiza de piata publicata, marti, de Asociatia Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA)."Dupa evolutia importanta a primelor luni, august 2022 vine cu o scadere de 22,5% a inmatricularilor de autovehicule fata de anul precedent, scadere inregistrata dupa 5 luni ... citeste toata stirea