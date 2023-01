Pietele de energie incep anul 2023 cu cea mai mare cadere saptamanala din ultimii ani

Contractele futures din energie pentru titei, produse rafinate si gaze naturale s-au prabusit in noul an, in conditiile in care traderii si-au reconsiderat ingrijorarile pe termen scurt legate de vremea rece si temerile legate de lipsa de aprovizionare si au renuntat la contracte, scrie Reuters.Preturile au crescut anul trecut din cauza ingrijorarilor legate de situatia din Europa in urma pierderii combustibilului rusesc, pe masura ce OPEC+ a redus obiectivele de productie si pe masura ce ... citeste toata stirea