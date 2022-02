Plafon de garantare in valoare de 7,5 miliarde de lei pentru IMM Invest si Agro IMM Invest, editia 2022

Editia 2022 a Programului IMM Invest poate demara, ca urmare a publicarii in Monitorul Oficial a Hotararii de Guvern 206/14 februarie 2022 prin care Guvernul Romaniei a aprobat continuarea acestuia si a subprogramului Agro IMM Invest, cu alocarea plafoanelor de garantare pentru anul in curs pe fiecare program, a anuntat pe 16 februarie Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM)."FNGCIMM, in calitate de organism de implementare al acestor ... citeste toata stirea