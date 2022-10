Plafonarea pretului lemnului de foc a determinat un val de ilegalitati asupra padurilor Romaniei

Sistemul informatic integrat de monitorizare a trasabilitatii materialelor lemnoase (SUMAL) nu face fata valului de ilegalitati care s-a abatut asupra padurilor Romaniei, la nici 20 de zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei care plafoneaza pretul lemnului de foc la 400 lei/mc, avertizeaza WWF Romania, intr-un comunicat de presa transmis, potrivit Agerpres."Timp de 7 zile, am monitorizat video toate transporturile de lemn care ieseau din padure in diferite locatii din judetele Brasov si ... citeste toata stirea