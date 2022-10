Presedintele Bancii Mondiale avertizeaza asupra riscului stagflatiei si a recesiunii din Europa

Presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, a avertizat ca ar putea dura cativa ani pana cand productia globala de energie se va diversifica, prelungindu-se riscul stagflatiei sau al unei perioade de crestere redusa si inflatie ridicata, transmite Reuters.Intr-un discurs rostit la Universitatea Stanford, Malpass a sustinut ca pare tot mai probabila o recesiune in Europa, in timp ce economia Chinei incetineste semnificativ, iar cea a SUA s-a contractat in primul semestru din 2022.Viitorul ... citeste toata stirea