Presedintele Bancii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a afirmat joi, 1 iunie, ca nu exista semnale ca nucleul inflatiei a atins varful in zona euro, semnaland necesitatea continuarii actiunilor de inasprire a politicii monetare. "Nu exista dovezi clare ca inflatia generala a atins varful. Noi am semnalat clar ca inca avem teren de acoperit in sensul aducerii ratelor dobanzii de referinta la niveluri suficient de restrictive", a declarat Christine Lagarde, conform agentiei Bloomberg, ... citeste toata stirea