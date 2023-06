Cererea slaba de gaze naturale din partea producatorilor de energie precum si a consumatorilor industriali a facut ca pretul gazelor in Europa sa fie in cadere libera in ultimele saptamani, traderii asteptandu-se ca, in aceasta vara, pentru scurte perioade, pe piata spot (pentru ziua urmatoare), sa se inregistreze in unele regiuni, preturile sa intre in domeniul negativ.Combinatia dintre rezervele mari de gaze la finele unei ierni neobisnuit de blande, importurile masive de GNL si cererea ... citeste toata stirea