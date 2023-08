Preturile de referinta la gaze naturale pe piata din Europa au revenit miercuri, 9 august, peste pragul de 40 de euro pentru un Megawatt-ora, pe fondul unei posibile greve a muncitorilor de la unele facilitati de gaze lichefiate din Australia, transmite Bloomberg. In jurul orei 3.43 p.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta in Europa, cotatiile futures la gaze naturale cu livrare in luna urmatoare erau in crestere cu 30%, pana la 40,35 euro pentru un ... citeste toata stirea