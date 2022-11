Pretul gazelor in Europa a crescut pe fondul racirii vremii

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au crescut luni dimineata, 14 noiembrie, dupa scaderea inregistrata saptamana trecuta, pe masura ce temperaturile urmeaza sa scada in unele parti ale continentului, dupa o perioada in care au fost la un nivel neobisnuit de ridicat pentru aceasta perioada a anului, transmite Bloomberg.La hub-ul TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta in Europa, cotatiile la gaze au crescut luni cu pana la 5,8%, dupa ce saptamana trecuta au ... citeste toata stirea