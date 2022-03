Pretul gazelor in Europa a scazut cu 10% iar livrarile rusesti se deruleaza in mod normal

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut joi, 10 martie, cu pana la 10% iar livrarile de gaze rusesti spre continent continua in mod normal, in contextul informatiilor cu privire la actiuni militare in jurul a doua importante statii de pompare, transmite Bloomberg.Potrivit datelor furnizate de operatorul slovac de retea Eustream, livrarile de gaze via o importanta conducta care traverseaza Ucraina ar urma sa ramana joi la un nivel normal. De asemenea, gigantul rus Gazprom ... citeste toata stirea