Pretul gazelor in Europa continua sa scada, in urma diminuarii temerilor privind livrarile din Rusia

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au continuat sa scada vineri, 27 mai, indreptandu-se spre a treia saptamana de declin consecutiv, in urma diminuarii temerilor privind intreruperea livrarilor din Rusia, transmite Bloomberg.La bursa de la Amsterdam, cotatiile futures la gaze cu livrare in luna iulie afisau vineri dimineata o scadere de 3%, pana la 87,71 de euro pentru un Megawatt-ora, in timp ce la contractele cu livrare in luna iunie, care expira luni, se inregistra un declin ... citeste toata stirea