Pretul gazelor in Europa scade dupa majorarea importurilor de gaze naturale lichefiate

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut cu 9%, in urma majorarii importurilor de gaze naturale lichefiate (GNL), chiar daca regiunea se confrunta cu temperaturi scazute, transmite Bloomberg.La hub-ul TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta in Europa, pe 12 decembrie in jurul orei 11.03 a.m., cotatiile futures la gaze cu livrare in luna urmatoare au scazut cu 4%, la 133,55 euro pentru un Megawatt-ora, dupa ce mai devreme se inregistrase cel mai redus ... citeste toata stirea