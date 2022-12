Pretul gazelor in Europa scade sub 100 euro, pe fondul importurilor ridicate de gaze naturale lichefiate

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut miercuri, 21 decembrie, cu 9%, sub 100 euro pentru un Megawatt-ora, si se indreapta spre a patra zi de declin, deoarece importurile aproape record de gaze naturale lichefiate (GNL) si stocurile mai mari decat in mod obisnuit au atenuat temerile privind aprovizionarea, transmite Bloomberg.La hub-ul TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta in Europa, in jurul orei 10.06 a.m., cotatiile futures la gaze cu livrare in ... citeste toata stirea