Pretul gazelor naturale in Europa a revenit la nivelul anterior invaziei rusesti

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa si-au continuat marti, 19 aprilie, declinul, coborand la cel mai scazut nivel inregistrat de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, pe fondul incalzirii vremii si al semnalelor de la Kremlin ca plata in ruble este asteptata abia in luna urmatoare, transmite Bloomberg.La Bursa de la Amsterdam, cotatiile futures la gaze au coborat marti dimineata chiar si cu 12%, pana la 84 de euro pentru un Megawatt-ora, cel mai redus nivel inregistrat dupa data ... citeste toata stirea