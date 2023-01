Pretul gazelor naturale in Europa, la cea mai redusa valoare din ultimele 17 luni

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au coborat luni, 16 ianuarie, la cel mai redus nivel de dupa luna septembrie 2021, in conditiile in care depozitele pline din China ii obliga pe furnizori sa-si isi trimita cargourile incarcate cu gaze lichefiate spre continentul european, transmite Bloomberg.Cotatiile futures la gaze naturale au scazut luni chiar si cu 15%, ducand declinul inregistrat de la inceputul anului pana la 27%. Importatorii chinezi incearca sa directioneze spre ... citeste toata stirea