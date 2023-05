Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut marti, 2 mai, extinzand pierderile din ultimele patru saptamani, deoarece cererea in regiune ramane la un nivel redus, in pofida indiciilor care arata progrese in refacerea stocurilor inaintea viitoarei ierni, transmite Bloomberg. La hub-ul de gaze de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta pentru Europa, cotatiile futures la gaze cu livrare in luna urmatoare erau marti, in jurul orei 11, in scadere cu 1,6% pana la 38, ... citeste toata stirea