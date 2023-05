Preturile alimentelor s-ar putea mentine la un nivel ridicat pe parcursul anului 2023, avand in vedere ca exista riscuri legate de evolutia vremii, o cerere sustinuta si de nevoia de profituri tot mai mari ale companiilor din cauza inflatiei, potrivit unui analize realizate de o platforma de investitii."Exista in continuare riscuri in ce priveste preturile alimentelor care depind de evolutia vremii, a posibilitatii de a avea recolte proaste sau penurii de legume, a cererii sustinute si a ... citeste toata stirea