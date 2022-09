Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut

Pretul gazelor naturale in Europa a scazut pentru a treia zi, dupa ce Comisia Europeana a insistat cu interventiile pe piata pentru a atenua efectele celei mai grave crize energetice din ultimele decenii, transmite Bloomberg.Marti dimineata, 13 septembrie, la hub-ul TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preturile de referinta pentru gazul natural in Europa, cotatiile pentru luna viitoare au scazut cu 4,3%, ajungand la 182,33 euro pentru un Megawatt ora (MWh), iar in precedentele doua sesiuni ... citeste toata stirea