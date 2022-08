Preturile gazelor naturale in Europa continua sa creasca

Preturile de referinta la gaze naturale in Europa se indreapta anul acesta spre cea mai lunga serie de cresteri saptamanale, intensificand presiunile asupra gospodariilor si companiilor si amenintand sa impinga economiile in recesiune, transmite Bloomberg.Cotatiile au crescut din nou vineri, 19 august, dupa ce joi au inchis la un nivel ridicat record. In ultimele saptamani, piata s-a inasprit si mai mult, deoarece vremea extrem de calduroasa si uscata a intrerupt transportul combustibilului ... citeste toata stirea