Preturile globale ale graului cresc, dupa interzicerea exporturilor din India

Pretul graului a facut un salt pe pietele internationale dupa ce India a interzis exportul cerealelor de baza, relateaza BBC. Indicele de referinta al graului a crescut cu pana la 5,9% la Chicago, cel mai ridicat nivel din ultimele doua luni. Interzicerea exporturilor vine in contextul in care un val de caldura a afectat culturile de grau din India, ducand preturile interne la un nivel record.In acest an, pretul graului a crescut cu aproximativ 60% pe pietele mondiale.Guvernul indian a ... citeste toata stirea