Preturile la paine in Romania au crescut mai mult decat media din UE in ultimul an

Pretul painii in Romania a fost cu 25,2% mai mare in luna august 2022 decat in luna august 2021, aceasta fiind a zecea crestere inregistrata in randul celor 27 de state membre ale Uniunii Europene, conform datelor publicate de Eurostat (Oficiul European de Statistica).Potrivit Eurostat, pretul painii in UE era, in medie, cu 18% mai mare decat in luna august 2021. "Aceasta este o crestere uriasa comparativ cu luna august 2021, cand pretul la paine a fost, in medie, cu 3% mai mare decat in luna ... citeste toata stirea