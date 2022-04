Preturile locuintelor in UE au crescut cu 10% la sfarsitul anului 2021, fata de anul anterior

Preturile la locuinte, masurate prin Indicele preturilor locuintelor, au urcat cu 9,4% in zona euro si cu 10% in UE, in trimestrul patru din 2021, comparativ cu perioada similara din 2020, iar cele mai importante cresteri au fost inregistrate in Estonia, Danemarca, Lituania, Cehia, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Bulgaria, Slovenia, Suedia si Romania, arata datele publicate de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).Este cea mai ridicata crestere anuala pentru zona euro din 2005, cand s-a ... citeste toata stirea