Germania a inaugurat miercuri, 24 august, prima linie feroviara din lume ce functioneaza in intregime cu hidrogen, o etapa majora pentru decarbonizarea sectorului feroviar, in pofida provocarilor si a problemelor de aprovizionare ridicate de aceasta tehnologie inovatoare, informeaza AFP.Flota de 14 trenuri, furnizate de grupul francez Alstom in landul Saxonia Inferioara, circula de acum pe linia de 100 de ... citeste toata stirea