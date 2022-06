Principala preocupare a romanilor este inflatia

Romanii sunt preocupati in primul rand de inflatie in aceasta perioada si considera ca, in ultimele opt luni, calitatea vietii lor a scazut, arata un studiu efectuat de AHA Moments impreuna cu Rethink Romania.Dupa noi valuri de scumpiri si izbucnirea razboiului din Ucraina, perceptiile, dar si comportamentele romanilor s-au schimbat semnificativ. Un nou studiu efectuat de AHA Moments impreuna cu Rethink Romania arata ca ultimele 8 luni (septembrie 2021-aprilie 2022) au influentat substantial ... citeste toata stirea