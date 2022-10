Producatorii de electricitate din Europa folosesc din nou gaze naturale dupa scaderea preturilor

Gazele naturale au devenit atat de ieftine incat unele centrale electrice din Europa au inceput sa foloseasca din nou acest tip combustibil, transmite Bloomberg.Pe piata pe termen scurt, pretul gazelor naturale a scazut in contextul in care temperaturile ridicate mentin cererea de gaze la un nivel redus iar depozitele de gaze de pe continent sunt aproape pline, astfel ca pentru producatorii de electricitate este mai eficient din punct de vedere al costurilor sa utilizeze gaze in loc de ... citeste toata stirea