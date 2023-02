Producatorii occidentali de bunuri de larg consum au ramas in Rusia

Chiar si dupa un an de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, locuitorii Moscovei pot cumpara in continuare produse de larg consum provenite de la produc[tori occidentali, in conditiile in care multe dintre aceste bunuri sunt furnizate in continuare de companiile europene si americane cu subsidiare in Rusia, transmite Bloomberg.In plus, daca aceste companii se vor razgandi cu privire la continuarea operatiunilor din Rusia, avand in vedere inmultirea riscurilor la adresa reputatiei lor, se vor ... citeste toata stirea