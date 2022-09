Productia de miere a Romaniei a scazut la jumatate in acest an

Productia de miere a tarii este la jumatate fata de media anuala in acest an, din cauza climei si a secetei, iar apicultorii nu vor primi in acest an ajutoare de minimis, intrucat alte sectoare agricole stau mai prost, a afirmat, vineri, 16 septembrie, presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, Ioan Fetea."Anul acesta este unul ciudat pentru apicultura, cu productii sub 50% din media anuala, din cauza schimbarilor climatice. In primavara a fost frig, au fost ploi, salcamul a ... citeste toata stirea