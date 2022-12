Romania a produs, in primele zece luni din 2022, o cantitate de titei de peste 2,436 milioane de tone echivalent petrol (tep), cu 162.400 tep (-6,2%) mai mica fata de cea produsa in perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).Importurile de titei s-au ridicat, in perioada mentionata, la 7,227 milioane tep, fiind cu 1,714 milioane tep ... citeste toata stirea