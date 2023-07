Productia interna de energie primara a crescut cu 3,4% in primele cinci luni ale anului, fata de perioada similara din 2022, iar importul a scazut cu 6%, a informat luni Institutul National de Statistica (INS).Productia interna a insumat 7,688 milioane tep, in crestere cu 251.900 tep (+3,4%) fata de perioada 1 ianuarie - 31 mai 2022, iar importul a fost de 5,857 milioane tep, in scadere cu 374.400 tep (-6,0%).In perioada 1 ianuarie - 31 mai 2023, resursele de energie primara au scazut cu 0, ... citeste toata stirea