Profitul Romgaz a crescut cu 36% in 2021, la 1,7 miliarde de lei

Romgaz, cel mai mare producator de gaze naturale din Romania, controlat de stat, a terminat anul 2021 cu un profit net preliminat de 1,7 miliarde de lei, potrivit datelor din bugetul pe acest an, care va fi suspus aprobarii actionarilor luna viitoare. Profitul net de 1,7 miliarde de lei este cu 36% mai mare decat cel de 1,25 miliarde de lei din anul precedent.Pentru acest an, in ciuda cresterii explozive a preturilor la gaze naturale, care vor aduce incasari mult mai mari, profitul net al ... citeste toata stirea